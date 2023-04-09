أشرف زكي يهاجم شيخ شهير.. "بيننا القضاء"

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية الشيخ حاتم الحويني، بعد تصريحات الأخيرة حول حرمانية الفن، مؤكدًا أنه يكره الفن والفنانيين.

وقال أشرف زكي، خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامجها VIP، المذاع عبر شاشة قناة هي: حاتم الحويني بيكره الفن والفنانيين وإحنا بينا وبينه القضاء، وكل شوية بنتشتم وأي حاجة بنعملها بنتسب، هو فيه في الدين أن تتهم ناس بالفسق والفجور؟ يعني يا أيها الذين آمنوا إِن جاءكم فاسِق بنبإ فتبينوا أن تصِيبُوا قومًا بِجَهَالةٍ فَتُصبِحُوا على ما فعلتُم نادِمِين، تتهم الناس إزاي بالفسق والفجور؟ هل دا في الدين؟.

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وتابع: إحنا بينا وبينه قانون ورفعت عليه قاضية لما شتمني شخصيًا وكسبتها وخدت عليه تعويض، ورفعت عليه قضية تانية لما شتم على الأعمال الفنية في رمضان، في ناس ربنا يكون في عونها ويسامحها ومش عارف شايفنا كده ليه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه وربنا هو المنتقم.

ورد أشرف زكي على سؤال الإعلامية أميرة بدر، حول تصريحات الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي بشأن حرمانية الفن، قائلًا: السؤال ده مش ليا أنا إسأليها هي، لا جدال واللي شايف الفن حرام خلاص ميشتغلوش، لكم دينكم وليا دين، وكل الاحترام والتقدير لأي حد وأنا بحترم مهنتي وبقدسها ولو حد شايف حاجة تانية هو حر.

أما عن تصريحات الفنان حسن يوسف بأنه لا يتابع الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان ويتفرغ للعبادة، فعلق الفنان أشرف زكي قائلً: أشك

أن الفنان حسن يوسف قال كده لأني اشتغلت معاه في أعمال كانت في رمضان، والحاج حسن حبيبي أوي، هو مبيتفرجش لكن اللي رأيه أن ده حرام دا موضوع تاني، ونحترم هذا الرأي ولكن دي شغلتي.

ووجهت الإعلامية أميرة بدر سؤال لـ الفنان أشرف زكي قائلة: هل تم اختراق نقابة المهن التمثيلية من قِبل من لهم اتجاهات سلفية أو إخوانية؟ فرد أشرف زكي قائلًا: مايعرفوش لأن نقابتنا نقابة قوية وعارفة بعضها، مهتنتنا قائمة على التلاقي، وإحنا عارفين بعض.





كما تحدث الفنان أشرف زكي، عن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، قائلًا: الفنان مصطفى كامل زميل ونقيب وبنتعاون مع بعض وله مني كل الاحترام والتقدير، وماليش إني أقول النقابة به أحسن ولا لأ، ولكن هو جه النقابة بالانتخاب، وأدائه كويس وبيحاول يعمل حاجة ويبذل مجهود كبير، وأنا بحترم جدًا أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر وما قدمه للنقابة، وبحترم استكمال المسيرة بالفنان مصطفى كامل وهو عنده أفكار كويسة جدًا وهو مهموم بالحكاية.