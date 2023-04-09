مسلسل الكبير الحزء السابع الحلقة 17.. نقاط البروفيسور تحول أحمد مكي لـ "هتلر"

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر مسلسل الكبير الجزء السابع الحلقة 17 ، مؤشرات قائمة البحث العالمي جوجل، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية.

ملخص مسلسل الكبير الجزء السابع الحلقة 17

شهدت أحداث مسلسل الكبير الجزء السابع الحلقة 17، عودة العترة شابًا بعد تناوله تركيبة البروفيسور، وتتطاير بضع نقاط منها على الكبير فيتحول إلى "هتلر".

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ويعرض مسلسل الكبير الجزء السابع عبر قنوات عدة، إذ سيتم عرضه عبر قنوات ON، كما يعرض على قناة روتانا خليجية وقناة رؤيا وقناة

الرشيد، وقناة ART حكايات بالإضافة إلى عدد من المنصات الشهيرة.

وتعرض حلقة جديدة من المسلسل يوميًا في تمام الساعة 6:30 بعد أذان المغرب مباشرة.

أبطال مسلسل الكبير أوي7

يشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي7، الفنان أحمد مكي، وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.