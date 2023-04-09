علا غانم حديث الجميع .. تصريحات صادمة عن حياتها وعلاقتها بزوجها

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت الفنانة علا غانم، مؤشرات موقع البحث العالمي جوجل، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحاتها الصادمة عن زواجها في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة.

وكشفت علا غانم خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة"، العديد من التفاصيل عن أزمتها مع زوجها.

اقرأ ايضًا .. علا غانم ترد على طليقها بعدما وصفها بالبخيلة.. شرشحة وفضايح (فيديو)

وقالت "غانم" إنها كانت تمنح زوجها السابق 4 آلاف دولار، إضافة إلى ثمن تأمين السيارة، مضيفة: "كل ده مقابل شغله في الشركة بتاعتي وإنه كان بيعمل اللي أنا عاوزاه، ومش عاوزة أتكلم عن وضعه المادي في الوقت ده".

وأضافت أن مهرها كان جنيه، ولم يكن يمتلك سلاسل مطاعم في الولايات المتحدة مثلما زعم، لافتة أنها عندما التقت به قال لها إنه كان يمتلك مطعمًا وباعه، وكان يمتلك محطة بنزين وباعها، مضيفة: "نزل مصر معملش

أي حاجة غير إنه أجر محطة بنزين وعمل فضيحة كبيرة بسبب غش البنزين".

وأكدت علا أنها كانت تناضل على مدار السنوات الست الماضية حتى يطلقها زوجها، إذ حاولت عقد اتفاقيات معه، لدرجة أنها عرضت عليه أن تمنحه نصف ثروتها مقابل الطلاق، لكنه رفض أن يطلقها، قائلة: "رفض يطلقني عشان كان بيشتغل عندي في الشركة، وقالي هروح فين وهعمل إيه، كان بيصعب على وكنت أتمنى إن الموضوع ده ينتهي في هدوء عشان يعرف يكمل حياته، وعندما اختلس في شهر أكتوبر وجئت إلى مصر اختلس من الشركة 450 ألف دولار".