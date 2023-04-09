قصر ثقافة ببا يتزين لاستقبال عهد جديد

ياسر رشاد - القاهرة - يتزين قصر ثقافة ببا بمحافظة بنى سويف اليوم لاستقبال عهد جديد، إذ تفتتحه الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور هاني محمد غنيم، محافظ بني سويف، والمخرج هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة، اليوم الأحد، فى ثوبه الجديد.

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يأتى ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة للتوسع في إنشاء البنية التحتية وتطويرها، جنبًا إلى جنب مع تطوير المحتوى الثقافي من أجل بناء الإنسان المصري.

يعقب الافتتاح مجموعة من العروض الفنية لفرقة بني سويف للفنون الشعبية بالممشى السياحي بالمدينة ضمن ليالي رمضان الثقافية.

مسرحية "المأوى"

انطلقت مساء الأربعاء على مسرح قصر ثقافة بني سويف، أولى ليالي عروض مسرحية "المأوى" ضمن عروض نوادي المسرح الإقليمي.

العرض تأليف أحمد سمير، ديكور فادية رضا، ألحان أحمد مصطفى جلال، أشعار أسامة بدر، موسيقى محمد عبد الوهاب، استعراضات تامر عبد المنعم، ومن إخراج محمد عرفة، وبطولة فرقة قصر ثقافة شرق النيل المسرحية.

تدور أحداث العرض المسرحي في إطار خيالي حول الصراع الإنساني بين الآدمية والحيوانية أيهم ينتصر هل السلوك الإنساني أم الحيواني؟ ومن خلال الأحداث والصعوبات التي يتعرض لها الجميع على حد سواء نجد منهم من يسيطر عليه السلوك الآدمي ومنهم من ينتصر عليه السلوك الحيواني.

العرض ضمن الخطة المسرحية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة بني سويف برئاسة د. أحمد خليفة.

يشار أن عرض "المأوى" سيمتد لمدة سبع ليال متتالية، بدءا من يوم 5 حتى 11 أبريل الحالي على خشبة مسرح قصر ثقافة بني سويف.