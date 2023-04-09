أغاني تراثية وفنون شعبية فى ليالي رمضان بثقافة القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الليلة الثالثة من ليالي رمضان الفنية والثقافية في عدد من مواقع فرع ثقافة القاهرة، أغاني تراثية وفنون شعبية، وذلك ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وسط حضور وتفاعل كبير من جمهور والرواد.

اقرأ أيضاً : سحر مصر القديمة وجاذبية السيرة الهلالية في ليالي رمضان الثقافية

شهدت الليلة عرضا فنيا لقصر ثقافة عين حلوان بجمعية التأهيل الاجتماعي، قدمت خلاله فرقة القاهرة للموسيقى العربية بقيادة د. عادل مصطفى باقة من أجمل الأغاني الرمضانية والقديمة، ثم نفذت ورشة فنية لعمل شكل هلال رمضان تنفيذ سارة عز الدين. وجاءت الفعاليات بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد من قيادات حلوان.

وفى سياق آخر قدمت فرقة روض الفرج للفنون الشعبية عرضا متميزا ببيت ثقافة نادي الطيران بالتجمع في احتفالية ليوم اليتيم، تضمنت مجموعة من الفقرات شملت ألعابا شعبية، تنورة، السمسمية، والنحاسين، والصيادين، السويسي، والعصاية بحضور أطفال دار شريان الحياة لرعاية الأيتام.

قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات أقام ورشة حكي

بالعرائس بعنوان أهلا رمضان تنفيذ د. حسام قطب باحث دكتوراه في الإعلام وثقافة الأطفال.

وأقام بيت ثقافة نادي مدينة نصر ليلة من ليالي رمضان الثقافية والفنية أحيتها فرقة شبين القناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدي تدريب عادل فريد، والتي قدمت باقة من الأغاني الرمضانية والتراثية غناء المجموعة، بحضور أعضاء النادي ولفيف من الحضور الكرام، كما قدمت فرقة القاهرة للموسيقى العربية بقيادة الدكتور عادل مصطفى باقة من أجمل الأغاني الجماعية مثل هلت ليالي، أغنية أم النبي، رمضان جانا وغيرها من أغاني رمضان.

نظم الفعاليات فرع ثقافة القاهرة، بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، احتفالا بالشهر الكريم.