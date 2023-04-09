مدير أعمال شيرين يكشف مفاجأة جديدة عن المطربة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف إيهاب صالح، مدير أعمال المطربة، شيرين عبدالوهاب، مفاجأة جديدة بعد مرور أسابيع من عدم ظهورها.

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وقال صالح إن حسابات شيرين على مواقع التواصل الاجتماعي لا تدار من قبلها منذ بداية العام.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "جمهور ‎شيرين العظيم.. ناس كتير جدا بتسألني وبتبعت على الخاص بخصوص حسابات شيرين على السوشيال ميديا.. كل صفحاتها مش معاها ولا معايا من أول السنة..".

أضاف أنه لو كان الأمر عائدا له، لكان نشر كل شيء على صفحتها.

شائعات وأزمات

وكانت اسم صاحبة "آه ياليل" عادت إلى تصدر المشهد الفني من جديد، الشهر الماضي، بعد انتشار شائعات تفيد بانفصالها عن زوجها المطرب حسام حبيب مجدداً، لاسيما وسط اختفائها عن وسائل التواصل كلياً.

لكن المطربة المصرية ردت سريعاً، نافية تلك الأنباء في بيان صدر

عن محاميها حسام لطفي. كما أكدت حينها أنها منكبة على إعداد أغان جديدة، بعد أن انتهت من ألبومها الأخير.

يذكر أن شيرين كانت عاشت فترة صعبة على صعيد حياتها الشخصية، أواخر العام الماضي 2022. إذ عادت إلى زوجها السابق بعد أزمة انفصال عنيفة.

ثم دخلت لاحقاً إلى المستشفى وسط خلافات غامضة مع شقيقها، الذي اتهمها بتعاطي المخدرات، موجها أصابع الاتهام أيضا إلى حبيب.

وشهدت تلك الفترة تلاسنا حادا بين شقيق المطربة وزوجها السابق، لكن تلك العاصفة انتهت بالزواج مجددا بين شيرين وحسام.

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