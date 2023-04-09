شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر: صعوبة دورى بمسلسل الكتيبة 101 في أحاسيس الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة نهال عنبر عن صعوبات دورها في مسلسل الكتيبة 101، الذى يعرض على قناة ON ومنصة Watch it، في تصريحات لـ ”الخليج 365” قائلة: "لم تكن هناك صعوبة فى التصوير لأننى كنت بعيدة عن الحرب، لكن صعوبة الدور تكمن فى أحاسيس الشخصية، اللى بينها كرئيسة لقطاع الأخبار وبين ابنها، فتعاملت فى الحياة بشكل طبيعى جدًا، لأن أى سيدة فى مركز كبير فى شغلها شىء ووسط عائلتها بتكون سيدة أخرى.

وعن الأعمال الدرامية التي تتابعها في شهر رمضان قالت: "حريصة فى شهر رمضان على التنوع فى مشاهدة الأعمال الدرامية ما بين الكوميدية والاجتماعية وغيرها فعلى سبيل المثال، عجبنى السنة دى مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان، و1000 حمد الله ع السلامة بطولة يسرا، ومسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، ومسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، ومسلسل الكبير أوى بطولة أحمد مكى، وروجينا عاملة دور جديد عليها وحلو فى مسلسل ستهم".

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري مهم فى مدينة العريش بشمال سيناء.