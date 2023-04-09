شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تنتهى من تصوير مسلسلها "تحت الوصاية" خلال 5 أيام تزامنًا مع عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك المخرج محمد شاكر خضير، على الانتهاء من تصوير مسلسل "تحت الوصاية" بطولة النجمة منى زكى، والذى بدأ عرضه في النصف الثانى من رمضان، والمسلسل مكون من 15 حلقة، من تأليف خالد وشيرين دياب، حيث يتبقى لفريق العمل ما يقرب من 5 أيام وينتهى من تصوير المسلسل ليتفرغ المخرج لمونتاج الحلقات المتبقية.

وعرضت الحلقة الأولى أمس من المسلسل، وحققت نسب مشاهدة عالية كما نالت الحلقة على اشادات واسعة من النقاد ورواد السوشيال ميديا، خاصة أن منى تتمتع بشعبية كبيرة، ويعرض المسلسل على قناة dmc ، وdmc دراما، ومنصة watch it، بالإضافة إلى العرض الخارجي .

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.