شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves يحقق 85 مليون دولار في 8 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الدراما والتشويق Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves، إيرادات وصلت إلى 85 مليونا و20 ألف دولار في دور العرض حول العالم، وذلك بعد طرحه يوم 31 مارس الماضى، العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures، ووصلت مدته إلى ساعتان و 14 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves بين 47 مليونا و777 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و37 مليونا و243 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

ويدور فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves حول إنطلاق لص ومجموعة من المغامرين غير المتوقعين في مهمة ملحمية لاستعادة الآثار المفقودة، لكن الأمور تنحرف بشكل خطير عندما تتعارض مع الأشخاص الخطأ.

فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves من بطولو كريس باين، ميشيل رودريجيز، ريج جان بايدج، جاستيس سميث، صوفيا ليليس، هيو جرانت، كلوي كولمان، ديزي هيد، كايل هيكسون، سبنسر وايلدنج، ويل ايرفين.