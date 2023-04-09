شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دي كابريو يتسوق بمفرده فى نيويورك بعد شائعات ارتباطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين الممثل العالمى ليوناردو دي كابريو وهو يقوم ببعض التسوق الراقي في مدينة نيويورك يوم الجمعة الماضى، ارتدى فيه الفائز بجائزة الأوسكار إطلالة كاجوال تميز بها ذو الـ 48 عاماً بالكاب الذى يضعه على رأسه دائماً.



دى كابريو

وذلك بعدما انشغل الفترة الماضية بنفى الشائعات حول دخوله علاقة عاطفية مع عارضة الأزياء البريطانية مايا جاما، بعد انتشار أخبار تربط بينهما.

رد نجم هوليوود على تلك المزاعم مؤكداً بوجود أصدقاء مشتركين، ونفى سلسلة الشائعات الجديدة بعد أن قال مصدر لصحيفة The Sun إن ليو الذى كان على صلة مؤخرًا بجيجي حديد، على اتصال منتظم مع مايا وهناك سلسلة من المواعيد بينهما.

وقال المصدر: "لقد خرج كلاهما مؤخرًا من علاقات طويلة الأمد، لذا لم يندفع أى منهما إلى أى شىء - إنهما يستمتعان ويريان كيف ستسير الأمور"، فيما يقال إن الثنائي قضيا وقتًا في نيويورك الشهر الماضى، حيث كانا يعملان، كما تم تصويرهما وهما يغادران نادى لو بياف فى باريس الشهر الماضي مع أصدقائهما.