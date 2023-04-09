شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحيى سهرة رمضانية بأوبرا الإسكندرية.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان علي الحجار سهرة طربية بمناسبة شهر رمضان المبارك، على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، اليوم الأحد، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته.

واحتفى الفنان على الحجار بشهر رمضان وسط محبيه الذين احتفلوا معه بعيد ميلاده وتغنى بباقة من أعماله الشهيرة، منها رمضان كريم، خلق الله، يا رب، أنا كنت عيدك، رمى رمشة، فى قلب الليل، ليلى، مسألة مبدأ، أهو ده اللى صار يا سيد، المال والبنون، الحضرة زينبى، مافيناش م الخوف، نويت أغنى، حنخبى ليه، يا موجة يا زرقة، إنت المدد، الحلوانى، الزين والزينة، روحى بتتنقل، أهو ده اللى صار يا سيد، مبسوطين، زى الهوى، بطلة حكايتى، تيجيش نعيش، العروسة، لما الشتا، إضحك لوجه الله، إسكندرانى، مغرم صبابة، عارفة، حرما يا سيدى.

كما شهد مسرح معهد الموسيقى العربية أمسية لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات، ضمت نخبة من الأناشيد والابتهالات كان منها صلاة الله على المختار، رمضان جانا، أشرقت أنوار محمد، من نور رحاب الحسين، يا طيبة، هلت ليالى، روح الوجود، القلب يعشق، بشراك يا صايم، صلينا الفجر فين، ابتهال النبى غالى، صلوا على المصطفى، باب الله مفتوح، محمد يا رسول الله، سلام الله يا طه وأسماء الله الحسنى.. أداها أمنية سمير، بلال مختار، حاتم زايد، حسام صقر، ولاء رميح، وائل سراج، فارس عبد العال، تامر نجاح.

واستضاف مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حفلا لفريق على مر الأجيال، حيث شدا المطربان ياسر سعيد ومحمد الخولى بباقة من أشهر أعمال الطرب العربى، إلى جانب عدد من المؤلفات المعاصرة كان منها منها أى والله، ابسط يا عم، غريبة الناس، لا مش أنا اللى أبكى، زيدينى عشقاً، سيرة الحب إضافة إلى بانوراما من أعمال عبد الحليم حافظ.