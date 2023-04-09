شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يحيى سهرة رمضانية بالتجمع الخامس 13 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب حكيم، سهرة غنائية بمناسبة شهر رمضان الكريم، يوم الخميس 13 أبريل بالتجمع الخامس، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته الشعبية المحببة لدى جمهوره.

وطرح النجم حكيم، مؤخرًا أغنية تحمل اسم "قول الله"، والأغنية من كلمات تامر حسين، ومن توزيع توما، إشراف فنى جورج سمير.

وتتميز الأغنية بالطابع المبهج، وحرص حكيم من خلالها على تقديم شكل موسيقى جديد، فضلا عن ظهوره فى لوك مختلف لم يعتاده جمهوره من قبل، وفى السياق ذاته يواصل حكيم تسجيل وتصوير عدة أغانى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وكان النجم حكيم قد انتهى من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "سيبو سيبو"، كلمات محيى حوار، وألحان هانى فاروق، وتوزيع باسم منير، ومكساج المهندس أحمد جودة، ومن المفترض طرحها خلال الفترة المقبلة بعد تصويرها بطريقة الفيديو كليب.