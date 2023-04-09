شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 17.. كريستينا دميان تفضح محمد محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 17 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، العديد من الأحداث، حيث ذهبت زينب "كريستينا دميان" لمدرسة تل شبورة وقابلت حافظ "محمد محمود عبد العزيز" وكانت بنت عمه "دينا" قد أوصته عليها لتعيينها بالمدرسة لأنها أرملة، وعندما رآها بدأ مغازلتها حتى وضع يده على كتفها، فصرخت في وجهه وخرجت من الحجرة وفضحته أمام المدرسة كلها بأنه حاول التحرش بها، ولكنه أنكر ذلك واتهمها أنها مدسوسة عليه.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين ومعارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.







