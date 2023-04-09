شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 17.. فاطمة توافق على الزواج من رشاد.. وطه القماش يتوسع فى تجارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 17 مسلسل سوق الكانتو، تمسك مي عز الدين أو راوية بطة القماش أو أمير كرارة، وإخبار والدها أنها تحبه، كما يطلب منها والدها أن تترك البانسيون الذي تعيش فيه لتنتقل إلى شقة ملكها.

فيما يعبر المعلم شحاتة للمعلم عوض عن غضبه من استيلاء رشاد على السوق، أما الأخير فيخبر المعلم عوض في مشهد تالي بأنه صرف النظر عن الزواج من ابنته عزيزة.

ويلوم طه القماش ابن عمه عبد الغني على الشهادة الزور في مسألة استيلاء والده على ميراثه.

وتتطور الأحداث إذ يطلب رشاد من المعلم شحاتة الزواج من فاطمة، ويساومه محمود البزاوي على أن يتنازل عن ملكيته للمحلات في مقابل الموافقة على الزواج، ورغم اعتراض والدة فاطمة ووالدها على الأمر، توافق الأخيرة على الزواج من رشاد.

ويتوسع طه القماش في تجارته بعدما يذهب إلى "رشدي" أحد المسؤولين في القصر الملكي وصديق جده، ويطلب منه مساعدته في عمله مثلما فعل مع جده في وقت سابق، ويوافق المسؤول ويخبره بأن هناك "طلبية" جاهزة يكلفه بها.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.