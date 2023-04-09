بالصور- تعرّفوا على أزواج إلهام شاهين: الثاني حاول قتلها وتشويه وجهها بماء النار.. والأول خانها مع زميلتها سهير رمزي!

كتب امير فتحي في الأحد 9 أبريل 2023 12:54 صباحاً - لم تخجل الفنانة المصرية إلهام شاهين عن الكشف عن عدد زيجاتها في إطلالتها الاعلامية، فهي تزوجت مرتين. وسنكشف لكِ في هذا الموضوع عن هوية ازواج الهام شاهين وأسباب طلاقها وانفصالها عنهم.

الزوج الأول: عادل حسني

رغم فارق السنّ الذي وصل الى 25 سنة، اختارت الهام شاهين الزواج من رجل الأعمال عادل حسني، الا أن هذا الزواج لم يستمر بسبب إنتاج عادل فلمين للفنانة سهير رمزي من دون علم زوجته.

وقالت إلهام في إحدى مقابلاتها أن “سبب طلاقها من عادل هو أنه كذب عليها بشأن عدم إنتاجه أفلاماً سينمائية، بالوقت الذي كان ينتج أفلاماً لـ سهير رمزي بسرية تامة ومن دون علمها، وكانت هي آخر من يعلم، الأمر الذي جعلها تطلب الطلاق منه”، مؤكدة أنها تكره الكذب بشدة.

إلهام شاهين مع زوجها الأول عادل حسني

وأضافت: “كان طول الوقت يقولي ابعدي عن الوسط وتخلفي وتربي عيال، دا كان تفكيره، كان عايز يبعدني عن الفن، عايز تبعدني عن الفن وانت تدخل الفن، وأنا فنانة وأنت راجل سياحة إيه اللي دخلك الفن؟”.

إلهام شاهين في صورة نادرة مع زوجها المنتج الفني ورجل السياحة عادل حسني

وردت على سؤال: “هل شعرتي بالغيرة لأن الفيلم كان لصالح سهير رمزي”، أجابت إلهام شاهين: “لا مكنتش عايزاه يدخل في الفن لو عايزة أتجّوز راجل من أهل الفن كنت اتجوزت”.

ونفت إلهام شاهين تسبب سهير رمزي في طلاقها، قائلة: “ملهاش علاقة بطلاقي، كدبه السبب، فكرة الإنتاج من ورايا وانت راجل كداب أنا بكره الكدب جدا”.

الزوج الثاني: عزت قدورة

بعد انفصالها عن عادل، ارتبطت الهام شاهين برجل الأعمال اللبناني عزت قدورة، الا أن زواجهما بقي سراً، مشيرة الى أن “زواجي الثاني من عزت قدورة لم أعلن عنه، وهو من طلب ذلك بسبب ظروف عائلية، حيث كان ينتظر زواج ابنته واحترمت رغبته لأنه لا يحب الإعلام”.

عزت فدورة زوج إلهام شاهين التاني مع الفنانة شريهان

“وبعد عام طلبت منه الاعلان عن فزواجها فرفض، فطلقته كون العصمة في يدي” بحسب قولها. وأضافت أن “عزت سعى لتشويه ملامحها بعدما رفضت طلبه بأن يتزوجها مرة ثانية لكي تكون العصمة في يده ويطلقها من جديد”.

وتابعت: “اعتبر عزت رفضها طلبه هذا إهانة لرجولته، فاستأجر شخص لتشويه وجهها بماء نار انتقاماً منها”. وأكملت أن عزت أكد لها أنّه لم يسعَ لإلقاء ماء نار عليها وأنها سامحته، مرجحة أن يكون من وراء ذلك أحد أفراد عائلته.

إلهام شاهين خارج المارثون الرمضاني 2023

وعلى الصعيد الفني، كشفت الفنانة إلهام شاهين، سبب عدم مشاركتها في ماراثون رمضان 2023 المرتقب، موضحة أنها رفضت عدد من الأعمال الدرامية بسبب عدم اكتمال السيناريو.

وقالت إلهام شاهين خلال لقائها في برنامج ET بالعربي: رفضت أكثر من عمل في رمضان لأني مش قادرة أتماشى مع موضة بدء التصوير دون اكتمال السيناريو.

وتابعت: بيقولوا لي خدي 5 أو 10 حلقات وخشي صوري من أصل 30 حلقة واتعاملي، أنا عايزة حلقات كاملة وأقعد أعمل بروفات وأشوف فنانين وجلسات عمل مع المخرج والمؤلف لكن مفيش الفرصة دي.

وعلى جانب آخر، أكدت إلهام شاهين، أن كل الفنانين الذين ينتجون يتعرضون لخسائر، مطالبة بوجود منظومة ضريبية تساعد الفن المصري.

وطالبت الفنانة إلهام شاهين خلال مشاركتها في جلسة نقاشية نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونقابة المهن التمثيلية، حول التحديات التي تواجه القوى الناعمة والفنانين في مصر، بالمزيد من الحريات في الموضوعات، قائلة إن الصناعة الفنية لديها مشكلة مع الرقابة على المصنفات الفنية، وموضحة أنها تقصد الحرية المسؤولة وليست الحرية المنفلتة.

إلهام شاهين تشيد بأداء هالة صدقي

هذا وهنأت النجمة إلهام شاهين، صديقتها النجمة هالة صدقي على تألقها في دراما رمضان الحالى بمسلسلى جعفر العمدة وسره الباتع.

وكتبت إلهام شاهين، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: “هالة صدقى تألق عظيم فى رمضان دور كوميدى فى جعفر العمدة تموتنى من الضحك، الملكة صفصف ودور تراجيدى فى مسلسل سره الباتع مليء بالمشاعر الصادقة المؤثرة برافو هالة النضج والخبرة وتجارب الحياة تصقل الفنان أسعدتينا فى رمضان بفنك الجميل يا جميلة”.

أعمال إلهام شاهين

وشاركت إلهام شاهين في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022 بمسلسل بطلوع الروح، بالتعاون مع العديد من الفنانين من بينهم منة شلبي، أحمد صلاح السعدني، عادل كرم، محمد حاتم، دياموند بو عبود، هاجر السراج، وغيرهم من الفنانين والمسلسل من إخراج كاملة أبو ذكري، ومن تأليف محمد هشام عبية.

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