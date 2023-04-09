في سن الـ62 عامًا: زواج لطيفة يصدم الجمهور.. لن تصدّقوا من هو العريس والمفاجأة في عمره!!

كتب امير فتحي في الأحد 9 أبريل 2023 12:54 صباحاً - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بزواج الفنانة التونسية لطيفة بعمر الـ 62 بالفنان اللبناني راغب علامة الذي يبلغ من العمر حاليًا 60 عام، وهو ما شكّل صدمه للجمهور.

وكانت قد انتشرت خلال الفترة الماضية شائعات حول ارتباط المطربة التونسية لطيفة بالمطرب اللبناني راغب علامة، مما أثار تساؤل متابعيهم على مواقع التواصل الإجتماعي.

لطيفة تجيب على شائعات ارتباطتها

وردًا على هذه الانباء، قالت الفنانة لطيفة خلال لقائها مع “راديو روتانا” أنها اعتادت على تلك الأقاويل التي تتداول والتي وصفتها بالشائعات، مشيرة إلى أنه تداولت أقاويل من قبل أنها ارتبطت بالمطرب العراقي الكبير كاظم الساهر بسبب تعاونهما معًا في أحد الأغنيات.

لطيفة وراغب علامة في دويتو غنائي خلال برنامج «حكايات لطيفة»

وأكدت، أن تلك الأقاويل المتداولة ما هي إلا شائعات سخيفة، مشيرة أن أن تلك الشائعت بسبب ظهورها مع راغب علامة في بعض الأماكن العامة لا يعني أنها تربطهم علاقة عاطفية، وذلك لأنهما تربطهم علاقة صداقة وود منذ سنوات طويلة.

لطيفة مع راغب علامة

حيث أن الفنانة التونسية لطيفة كانت قد ظهرت مع المطرب راغب علامة في أحد السهرات العامة، وهما يقومان بالرقص معاً بطريقة تلقائية وعفوية، وهذا الذي سبباً في انتشار هذه الشائعة، وأعربت وقتها لطيفة عن سعادتها بهذه المقابلة مؤكدة أن راغب علامة من أقرب أصدقائها.

لطيفة وراغب علامة

لطيفة: راغب علامة شقيقي وليس صديقي فقط

أكدت الفنانة لطيفة خلال لقائها أن راغب علامة ليس مجرد صديق إنما تعتبره شقيقها وواحد من العائلة.

وتابعت لطيفة خلال حوارها مع “راديو روتانا” أنها قدمت مع راغب علامة أغنية من أنجح أغنياتها خلال حلوله ضيف على برنامجها «حكايات لطيفة» والذي عرض على قناة dmc منذ عدة سنوات.

صدفة لطيفة مع راغب علامة

وكانت لطيفة قد نشرت صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام. وظهرت لطيفة في الصور بإطلالة كاجوال، برفقة الفنان راغب علامة وعلقت قائلة :” احلى صدفة مع الغالي” ، مما نال اعجاب متابعيها.

لطيفة تطرح دعاء “راضيين” لـ رمضان 2023

طرحت النجمة لطيفة دعاء جديد عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ويحمل الدعاء اسم “راضيين”، وهو من كلمات محيي الدين أحمد، وألحان محمد جمال، وتوزيع زناتي، وهندسة صوتية بيشوي مجدي.

وقالت لطيفة في بيان صحفي: بمجرد سماع كلمات دعاء “راضيين” قررت تسجيله على الفور، فهو مناسب جدا اشهر رمضان الكريم، وبه رسالة توصي الجميع بالرضى، وكشفت أنها أول مره تتعاون مع هذا الفريق الكاتب والملحن والموزع، ولكنها سعيدة جدا بهم، وقالت: هناك مفاجأة جديدة نجهز لها وهي دعاء آخر سيتم طرحه قريبا.

أضافت لطيفة: كلمات الدعاء جذبتني وشعرت بحالة ربانيه اتمنى أن تصل لكافة المستمعين، وبرغم أنني في شهر رمضان دائما أفضل الحصول على إجازة والبقاء في رحاب الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الدعاء جعلني أقرر النزول لتسجيله وطرحه في الشهر الكريم.

الجدير بالذكر أن لطيفة حصلت على لقب نجمة راديو اينرجي خلال شهر فبراير الماضي، وكانت آخر أعمالها فيديو كليب “ملحوقة” من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع مونتي، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وتعاونت لطيفة في تصويرها فيديو كليب مع المخرج شريف ترحيني.

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