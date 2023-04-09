القشطة ياسمين الخطيب ظهرت بملابس شبه عارية وكشفت عن المنطقة المرسوم فيها التاتو

بيروت - ثريا شاهين - شاركت النجمة ياسمين الخطيب جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالة لها، وذلك من خلال نشرها لبعض الصور الجديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، معلقة عليها بـ«فل وياسمين».

وظهرت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة أنثاوية مميزة، إذ كانت ترتدي فستان أزرق قصير حتى أعلى الركبتين، وتركت شعرها الأصفر الناعم منسدل على كتفيها وظهرها المكشوف.

واستخدمت ياسمين ميك آب تاربي هادئ، ساهم في إبراز جمال ملامح وجهها الذي يعشقه الجمهور بجماله وبريقه.

وتزينت ياسمين الخطيب بمجموعة من الإكسسوارات الجذابة و الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، كما لفتت الأنظار ب رسمة تاتو على يدها ونالت صورها إعجاب متابعيها على انستجرام.

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