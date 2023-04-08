شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 17.. محمد لطفى يقطع طريق أحمد عيد ويهدده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 17 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، الكثير من الأحداث، حيث قام شداد "محمد لطفي" بقطع الطريق علي مسعود "أحمد عيد"، وهدده بالسلاح إذا لم يقل على مكان شقيق نادرة "نيللي كريم" سيقتله، وبالفعل أطلق رصاصة في قدمه، وبعدها كشف لهم عن المكان الذي دفن فيه شقيق نادرة.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويمنعها من أن ترث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموالا، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته، فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه مشكلات كثيرة.