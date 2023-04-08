شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 17.. أحمد عيد يطلب الزواج من جومانا مراد وتشترط طلاق زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 17 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، العديد من الأحداث، حيث ذهب مسعود "أحمد عيد" لبيت دميانة "جومانا مراد" وطلب منها الزواج بعد موت زوجها ميلاد، وطلبت منه مهلة تفكر، واشترطت ألا يأتي إليها مرة أخرى حتى ترد عليه، ولا يهددها بالصور التي على هاتفه، وكان شرطها أن يطلق زوجته الأولى سميرة.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.