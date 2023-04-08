شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 17 ملخص الأحداث.. أهمية تدوين العلم وحفظه والانتفاع به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ أحداث الحلقة 17 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، بسؤال الشيخ إدريس "أمير صلاح الدين"، الإمام الشافعى عن الحجة فى "إجماع المسلمين"، فيرد الإمام بآية قرآنية من سورة النساء: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115)".

وهنا يتساءل الشافعى: "فلماذا يُصلي الله نارا على من يخرج على إجماع المؤمنين إلا إذا كان اتباع سبيلهم فرضًا؟" ويضيف الإمام حديثا نبويا: "ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم"، إذًا هذا بيان رسول الله على لزوم جماعة المؤمنين. واللزوم هنا هو أن تلزم الجماعة بعضها بعضًا فى التحليل والتحريم قولا وعملا، حقا وصدقا"، وهنا يقول الشيخ إدريس للشافعى: أصبت يا إمام

يذهب "بؤطر" إلى "حُسْن" أروى جودة الذى توفى زوجها "حبيب"، ومعه الكثير من الطعام، ويخبرها أن "السرّى" أمر به للضيوف المعزين. وفى زيارة من الشيخ إدريس بصحبة "بؤطر" يطالبها بأن تفتح دكانها وأن تعود إلى أهلها وناسها

تعود "حُسن" إلى الدكان ويكون فى استقبالها السرى، والذى يحاول أن يهون عليها بالكلمات الحزن الذى تملكها بعد وفاة زوجها ويبدو على ملامحه ولعه بها وحبه لها، ويدخل عليهما أحد جنوده يخبره ان السيدة نفيسة "فرح بسيسو" تريده فى أمر ما.

يخطط المطلب ابن عبد الله "وليد فواز" للتخلص من الجروى "نضال الشافعى" قبل أن يتحد مع العباس بن موسى، ليغور على الفسطاط ويحكم سيطرته عليها، ويستعين المطلب بـ"السرّى" لكنه يفضل البقاء فى الفسطاط لحمايتها ضد أي عدوان، لكن المطلب يقعنه بأن الجروى صيد ثمين يحتاج على صياد مثله، وهنا يوافق السرى على أن يتولى تحصين الفسطاط فى غيابه مساعده "صالح".

يسأل البويطى "خالد أنور" الإمام الشافعى، عمَّ يشغل باله منذ أن وطأت قدمه الفسطاط، وهنا يخبره الإمام عن رغبته فى تدوين العلم، فما نفع علم واجتهاد وتفقه إذا لم يثبت، إذا لم يتم نقله، أريد أن أدوّن ما تعلمته، ما اجتهدت فيه، ما وصلت إليه، وما أخذته عن المعلمين السابقين، فإذا جاء من بعدنا وأضاف عليه فله ولنا الأجر والثواب، وإن تعلمه فقط، فلنا أجر ما سعينا.

ويخبره الشافعى أن لديه تجربة إن نجحت أمامهما ليال طويلة من التدوين والعمل، أريد تدوين كل ما سبق، وكل ما أتيح لنا الوصول إليه، وكل ما بينا أيدينا فى الحاضر.

يجلد العباس بن موسى "فراس سعيد" ولده "أيمن طعمة" وجعله يحمل كفنه بين يديه، عسى أن يذكر بين الأحواف أن العباس لا تأخذه عزة ولا عصبية، وأنه لا يستثنى ولده من عاداتهم، فها هو ولدى عندكم إن قتلتموه فقد أخذتم ثأركم، وإن عفوتم فالعفو عند المقدرة وهو من شيم الكرام، ونعيد للأحواف اعتبارهم فى الفطساط، وبالفعل يعفون عنه على ألا يبقى فى هذه الأرض بعد اليوم.

مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.