شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جت سليمة الحلقة 2.. سلوى محمد على تلعب دور العرافة أم العريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الحلقة 2 من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، في الساعة 8.45 مساء على شاشة قناة cbc، وشهدت الحلقة الظهور الأول للفنانة سلوى محمد علي، والتي تلعب دور العرافة أم العريف، فيما ظهرت أيضا الفنان رحاب الجمل.

وشهدت الحلقة ظهور محمد سلام في دور موكوس، والذي أنقذ سليمة من الخطف بعد انتقالها لأرض النعام.

الفنانة مايان السيد تلعب في المسلسل دور الأميرة أحلام والتي طلبت من والدها السلطان طمعان عدم السفر مع زوجها خارج أرض النعام فهي لا تعرف زوجها وهو اكبر منها في السن ومجبرة علي الزواج منه بسبب طمع أبيها في الحصول علي جيوش

ويلعب الفنان خالد الصاوي في دور السلطان طمعان سلطان أرض النعام وهو رجل بخيل يستعد لحفل زواج أبنته الأميرة أحلام لكنه أراد تلك الزيجة ليسيطر على أقوى الجيوش في الأقليم.

وشهدت الحلقة الأولي عثور دنيا سمير غانم "سليمة" في مكتبة والدها كتابا قديما كتبه حكيم، وأثناء قراءته مع شقيقها الصغير عمر، وضعت دنيا ريشة بومة كانت وقفت على شباكها، داخل الكتاب حتى لا تنسى الصفحة التي وصلت اليها، لتفاجئ بانتقالها هي وشقيقها إلى عالم أرض النعام.

وتظهر دنيا سمير غانم في دور سليمة يتيمة الأب والأم وتعيش مع زوجة أبيها الراحل وشقيقها الصغير من والدتها، فيما تعاملها زوجة أبيها الراحل سلوي عثمان مثل سندريلا التي رحل والدها وتركها مع زوجته، حيث تقوم سليمة بتحضير الفطار لزوجة أبيها وابنتيها.

يعاد مسلسل جت سليمة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، تعمل محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهى صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

وغابت دنيا سمير غانم 3 سنوات عن دراما رمضان بعدما اعتادت على التواجد بعمل من بطولتها على مدار السنوات الماضية، إلا أنها غابت منذ تقديم آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوى.