شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 17.. نيللى كريم تتزوج محمد لطفى لحمايتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 17 من مسلسل عملة نادرة، بطولة نيللي كريم الكثير من الأحداث، حيث أحضر شداد "محمد لطفي" المأذون كي يعقد قرانه على نادرة "نيللي كريم" وقبل أن توقع على عقد الزواج، انصرفت من المجلس مسرعة، فلحق بها شداد وقال لها إن هذا الزواج بغرض حمايتها حتى لا يستطيع عبد الجبار الهجوم عليهم ووعدها أنه لن يلمسها ويكون بمثابة زواج للضرر، ووافقت نادرة وعقد قرانه عليها.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويمنعها من أن ترث أرضا، وبدلًا من ذلك تأخذ أموالا، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة عن العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته، فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه مشكلات كثيرة.