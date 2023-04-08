شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 17.. جميلة تعلم بعلاقة مي وشيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 17 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، تقديم نرمين لهشام بدلة هدية على حساب زياد، ويراهما يونس ويستمع لحديثهما عن شيري.

وتسأل نرمين هشام لماذا تتحمل شيري ويخبرها بأن بينهما اتفاق منذ بداية زواجهما، ويقوم يونس بتصوير والدته نرمين مع هشام وهو يخبرها أنه السبب في كل ما وصل إليه زياد.



وتدخل جميلة وتخبر الجميع بتوقف الزواج وتخبرهما أن تنفيذ الأحكام في طريقهما للبيت لأن مي متهربة من حكم بالسرقة، تذهب مي مع أمير لشيري ويؤكد لها أنه سينتقم لها، وتعنف نرمين يونس بشكل قاسٍ وتخبره عدم إخبار أحد عن رؤيته لهشام، يخبر زياد والدته أن نرمين استخدمت "الفيزا كارد" الخاصة بيونس، تخبره والدته أن الأمر ربما يكون بسيطا، ويطلب منه أخوه أن يلغي الفيزا.

يبرر هشام لشيري أمام مي سبب وجود البدلة معه "هدية نرمين" أن أحد الرجال قدمها لها بعد نجاح عملية زوجته، تعاتب ماجي وجميلة أمير على عدم نصيحته لأكرم وزواجه من مي بسبب ماضيها "محضر فعل فاضح وسرقة وسكر" يؤكد لهم أمير أنه لم يكن على دراية بكل ذلك وأن لها حق، تعلم جميلة من أمير بغير قصد أن مي على علاقة بشيري وتقيم معها حاليًا.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.



وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.



عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.