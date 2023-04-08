شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 17 .. القوات الجوية تقصف التكفيريين وظهور حمزة العيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الـ17 من مسلسل الكتيبة 101 من خلال استعراض ضربة القوات الجوية عن طريق الطائرات الأباتشى، والتى استندت لإحداثيات القوات الخاصة الموجودة فى الشيخ زويد، حيث قصفت المواقع، وتسببت فى رعب للتكفيريين، إلا أن فتحى عبد الوهاب أخبرهم بضرورة الثبات وإشعال نيران فى الكوتشات لتضليل الطائرات.

كما شهدت الحلقة ظهور الفنان حمزة العيلى فى دور ضابط جيش، يحاول مع قواته دعم الكمائن والأماكن التى تشهد هجمات من الإرهابيين والتكفيريين.

تعرض الحلقة 17 من مسلسل الكتيبة 101 المكون من 20 حلقة، على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 3.15 صباحاً والساعة 3.15 مساء، كما تعرض على قناة DMC دراما الساعة 10 مساء والاعادة الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، بهاء ثروت، عمر زهران، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.