شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 2.. منى زكى تلجأ لمزور لاستخراج بطاقة باسم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل تحت الوصاية، بطولة النجمة منى زكي، المذاع على قناتى dmc وdmc دراما، ومنصة Watch it، تلقت "سناء" مها نصار شقيقة "حنان" منى زكي، محضر ضبط وإحضار لـ"حنان" من "صالح" دياب، بسرقة المركب.

وانتقل المشهد بذهاب "حنان" إلى أحد الأشخاص لكي تقوم بتغيير اسمها فى البطاقة، واستوقفها أحد البلطجية وقام بالحصول عل كل مالها، ولكنها نادت على "شعبان" الذى سيقوم بتزوير البطاقة لها، وأخبره أن يتركها، واتفقت مع الرجل لتغيير اسمها إلى "ليلى" وطلب منها 70 ألف جنيه وستقوم بدفعها على 3 دفعات.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.