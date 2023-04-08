شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 17.. ريهام حجاج تكتشف مخطط شيرى وهشام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورت أحداث الحلقة 17 مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، حيث تذهب جميلة لبيت شيري دون إخبارها وتنزل لها شيري وتخبرها أن هشام مر عليها وصالحها وعادت معه للبيت، تخبرها أنها عندما شاهدتها في القسم كان ذراعها اليمنى هو المكسور وليس الشمال، تحاول شيري التبرير لجميلة ولكنها لا تستطيع، تعترف شيري لجميلة وتطلب منها أن تسامحها ولكن جميلة تعقد معها اتفاقا.

يزور هشام زياد في العيادة ويخبره أن هناك مشروعا جديدا ينتظره وهو مستشفى لعلاج سلوك الأطفال، خاصة أنهم يتوهمون بعض الأمور، يتذكر زياد كلام يونس الكاذب عن جميلة ولا يدرك أن هشام يفعل ذلك تحسبا لو أخبره يونس أنها شاهدة مع والدته نرمين.

تخبر جميلة شيري بإبلاغ مي أن أكرم لن ينال شيئا من الميراث ويمكن إعطاؤها بعض الأموال مقابل إنهاء علاقتها بأكرم، يتشاجر هشام مع شيري بسبب كشف جميلة لخطتهما، يذهب أكرم لجميلة ثائراً ومهدد بزواجه من مي وأخذ ميراثه، يطلب منه زياد أن يهدئ.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الآخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس إليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.