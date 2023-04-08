شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 2.. منى زكى تترك أولادها بمفردهم وتقود المركب بنفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل تحت الوصاية، بطولة النجمة منى زكي، المذاع على قناتى dmc وdmc دراما، ومنصة Watch it، مشهد تجهيزات "صالح" دياب وخطيبته "منى" نهى عابدين لشراء الأثاث استعدادا لزواجهما.

كما اتصلت "سناء" مها نصار بشقيقتها "حنان" منى زكي، وأخبرتها أنها تلقت محضرا يتهمها "صالح" فيه بسرقة المركب، وطلب منها أن تهدأ هذه الأيام ولا تخرج كثيرا ولا تستخدم بطاقتها، ولكن "حنان" أخبرتها أنها تسير فى التقديم لابنها فى المدرسة، وأخبرتها "سناء" أنها يمكن أن تأتى لها وتقوم بهذا الأمر بالتوكيل.

واصطحب الفنان أحمد عبد الحميد "حنان" منى زكى، لكى يحضر لها الصيادين الذين سيعملوا معها على المركب، ولكنها وجدتهم أشخاصا يتناولون الخمور، ورفضت تشغيلهم، وطلبت منه أن يأتى بأشخاص غيرهم.

وذهبت إلى أحد محلات السوبر ماركت واشترت كمية كبيرة من الطعام وأخبرت ابنها أنها ستنزل البحر لمدة يوم، ويجب أن يحرص على نفسه وعلى شقيقته الصغرى.

وأحضر الفنان أحمد عبد الحميد نفس الشخصين لكى يعملوا بالمركب ورفضت "حنان" الأمر، ولكنه أخبرها أنه لا يوجد أى صيادين، واضطرت للموافقة والمجازفة، ولاحتياجها لشخص آخر قامت بمناداة الرجل العجوز "عم شعبان" وطلبت منه الصعود للمركب للعمل معها، وانطلقت "حنان" بالمركب فى البحر بقيادتها لها بنفسها، لتصبح "ريسة المركب".

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.