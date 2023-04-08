شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 2.. منى زكى تبحث عن طقم بحرية وتتعرض للسخرية من الصيادين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل تحت الوصاية، بطولة النجمة منى زكي، المذاع على قناتى dmc و dmc دراما، ومنصة Watch it، ذهاب "حنان" منى زكي، لتقديم ابنها فى المدرسة، ودخل عليها "زكريا" أحمد خالد صالح لأنه يعمل بنفس المدرسة وسألها لماذا لم تطلب منه كما أخبرها، وأخبرته بأن الأمر بسيط، فيما طلبت منها المدرسة بعض الأوراق من المجلس الحاسبى بسبب وفاة الأب.

وذهبت "حنان" الى إحدى المقاهى لتبحث عن طقم بحرية، وسألت كل الصيادين الموجودين إذا كان هناك من يريد العمل على مركب وأخبرتهم بأنها رئيس المركب، لتنهال الضحكات والسخرية كونها سيدة، ورفضوا العمل معها، وأثناء مغادرتها ذهب خلفها أحد الصيادين الذى يجسده الفنان أحمد عبد الحميد وأخبرها أنه على استعداد للعمل معها، كما ذهب خلفها أيضًا رجل عجوز أراد العمل ولكنها أخبرته بأنها لن تستطيع لأن البحر يحتاج للصحة.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.



