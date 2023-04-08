مواجهة نارية بين روجينا وأشقائها تشعل أحداث الحلقة 17 من "ستهم"

ياسر رشاد - القاهرة - تتصاعد جرعة التشويق والأثارة، خلال أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل"ستهم"، بطولة النجمة روجينا، حيث استطاعت ستهم" الشخصية التي تقدمها "روجينا"، من الهروب مرة أخري من شقيقها جبر "الشخصية التي يقدمها الفنان محمد عبد الحافظ، والذهاب إلي شقيقها مصطفى الشخصية التي يقدمها الفنان إبراهيم السمان، لكي تطلب منه الوقوف بجانبها في المطالبة بحقها في ميراثها والدها غانم من شقيقها الأكبر رماح الشخصية التي يقدمها الفنان جهاد سعد.

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شهدت أحداث الحلقة، مباراة تمثيلية ومواجهة نارية بين بين ستهم "روجينا" وأشقائها الثلاث رماح "جهاد سعد"، و جبر " محمد عبد الحافظ"، و مصطفى "إبراهيم السمان"، في منزل مصطفى والذي طلبت منه الوقوف بجانبها ومساعدتها في الحصول على ميراثها من شقيقها الأكبر "رماح"، وتحدث مواجهة نارية بينهم.

وقدمت روجينا -في المواجهة مع أشقائها الثلاث والمطالبة بميراثها في حق والدها غانم، وحق زوجها ومعرفة من الذي قلته- مشهد اعتمدت على تغيير جلدها كليا جسدته هي بطريقة منفردة، اعتمدت على الانسلاخ من شخصيتها المستقلة والانخراط في شخصية العمل، والتعبير عن الانفعالات بكل الحواس.

وهذا ما ظهر جليا في كل

مشاهدها، كما برع رماح "جهاد سعد" في تجسيد الشخصية الرجل الظالم الذي لديه قناعة تامة بأنه على حق ومدى جبروته، بهدوء ونبراته تبرز مدى قوته دون افتعالة أو مبالغة، وينطبق نفس الأمر على جبر"محمد عبد الحافظ"، وكل ذلك رائع لوجود رؤوف عبد العزيز مخرج واعي، ويعرف جيدا كيف يدير الممثل بشكل صحيح، ولدية قدرة رائعة في فن إدارة و توجيه الممثل.

مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

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