المداح أسطورة العشق الحلقة 18.. زوجة حمادة هلال تقع في ورطة تهدد مصيرها

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الحلقة الـ18 من مسلسل «المداح.. أسطورة العشق» قيام «أحلام - رانيا فريد شوقي» بمحاولات لإغراء «زين- محمد عز» حتى يقع في حب «رحاب-هبة مجدي» ليورطها أمام زوجها «صابر المداح – حمادة هلال».

ومن جديد يذهب «جمال - محمد مهران» لـ صابر ليقنعه بزواجه من «أمينة - سلمى أبو ضيف»، ولكن صابر ينصحه بالابتعاد عنها حتى لا يقع هو وهي فريسة في شباك الجن، ويطالبه بعدم التخلي عنها مهما كانت الظروف.

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كما شهدت الأحداث سيطرة الجن مرة أخرى على «أمينة - سلمى أبو ضيف»، وتدخل «الحاجة صفاء – حنان سليمان» عليها في غرفتها تجدها تخبط رأسها فى دولاب الغرفة فتكتشف أنها ممسوسة من الجن فتنادي لـ صابر المداح لينقذها من سيطرتهم من جديد.

وفي الوقت الذي يتهرب فيه صابر من «تاج - يسرا اللوزي» يجدها أمامه في منزله، وتطلب منه الرد على «الدكتور إبراهيم - خالد زكي»، والذي يؤكد له أنه وصل للخريطة الكاملة التي ظهرت لصابر في المغارة المسحورة، ولكنها خريطة قديمة والأسماء المكتوبة بها قديمة، وانها تعود لعهد الملك امنحوتب الخامس، وطلب من صابر أن يخبره بكل الكلام الذي يراه أمامه حتى يفكك طلاسم الخريطة ليصلوا إلى مكان المقبرة.

ويطالب «عبد الرازق - صبحي خليل» صاحب الوكالة «حسن – خالد سرحان» بتقديم قربان لفتح المقبرة التي عثروا عليها، ويؤكد له أن الحل في الدم –أي القتل- وهو الأمر الذي يثير غضب حسن، فيطالبه باستدراج «توفيق العبيط» وقتله وتقديم دمه كقربان لحراس المقبرة كي تفتح أبوابها لهم.

ويتعرض الدكتور إبراهيم لـ ألاعيب الجن، بعدما قرر تسجيل فيديوهات

جديدة داخل منزله لطمأنة الناس من شرورهم، ويتفاجئ بقطع تسجيل الفيديوهات مرة تلو الأخرى إلى أن يسقط هاتفه وينكسر بعدها يصل إلى منزله «عماد – تامر شلتوت».

وتنتهي أحداث الحلقة بصدمة كبيرة لـ صابر بعدما قامت أحلام بفتح هاتف زوجته رحاب، فيعرف مكان اختبائها ويصل إلى لوكيشن المكان الذي تتواجد فيه ويتفاجئ بأن زوجته مع طليقها «زين- محمد عز»، وهو الأمر الذي كان يدبر له الجن منذ فترة للانتقام من صابر المداح لتصل الغيرة إلى قلبه ويجعلوه في حيرة دائما حتى لا يصل إلى المقبرة التي ستهدد مصير الجن حتى يصلوا لفتحها قبل أن يصل هو إليها.

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.