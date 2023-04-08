الحلقة 17 من "جميلة".. شهيرة تشترط على أكرم تطليق مي بعد أسبوعين

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل "جميلة" والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاح وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

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تبدأ الاحداث بأكرم و هو برفقة مي متجهين لمنزل عائلته استعدادا لعقد قرانهم، يجد أكرم ومي العديد من الأصدقاء في انتظارهم، تخبره والدته انها لا توافق على زواجه من مي، تخبره شهيرة انها عرفت بماضي مي وتطلب منه الاعتذار للناس، يؤكد لها أكرم ان جميلة مخطئه و يطلب منها ان تقف بجانبه و توافق، ترفض شهيرة طلب أكرم و لكن إصراره يجعلها تشترط علية ان يطلقا بعد اسبوعين من عقد القران.



تقدم نرمين لهشام بدله هديه على حساب زياد، يراهم يونس ويستمع لحديثهم عن شيري، تسأل نرمين هشام لماذا تتحمل شيري ويخبرها ان بينهم اتفاق من بداية زواجهم، يقوم يونس بتصوير والدته نرمين مع هشام وهو يخبرها انه السبب في كل ما وصل اليه زياد.



تدخل جميلة وتخبر الجميع بتوقف الزواج وتخبرهم ان تنفيذ الاحكام في طريقهم للبيت لان مي متهربة من حكم بالسرقة، تذهب مي مع أمير لشيري ويؤكد لها انه سينتقم لها، تعنف نرمين يونس بشكل قاسي وتخبره عدم اخبار أحد عن رؤيته لهشام، يخبر زياد والدته ان نرمين استخدمت "الفيزا كارد" الخاصة بيونس، تخبره والدته ان الامر ربما يكون بسيط، ويطلب منه اخوه ان يلغي الفيزا.



يبرر هشام لشيري امام مي سبب وجود البدلة معه "هدية نرمين" ان أحد الرجال قدمها لها بعد نجاح عملية زوجته، تعاتب ماجي وجميلة أمير على عدم نصيحته لأكرم وزواجه من مي بسبب ماضيها "محضر فعل فاضح وسرقة وسكر" يؤكد لهم أمير انه لم يكن على دراية بكل ذلك وان لها حق، تعلم جميلة من أمير بغير قصد ان مي على علاقة بشيري وتقيم معها حالياً.



تذهب جميلة لبيت شيري دون اخبارها وتنزل لها شيري وتخبرها ان هشام مر عليها وصالحها وعادت معه للبيت، تخبرها انها عندما شاهدتها في القسم كان زراعها الأيمن هو المكسور وليس الشمال، تحاول شيري التبرير لجميلة ولكنها لا تستطيع، تعترف شيري لجميلة وتطلب منها ان تسامحها ولكن

جميلة تعقد معها اتفاق.



يزور هشام زياد في العيادة ويخبره ان هناك مشروع جديد ينتظره وهو مستشفى لعلاج سلوك الأطفال، خاصاً انهم يتوهمون بعض الأمور، يتذكر زياد كلام يونس الكاذب عن جميلة ولا يدرك ان هشام يفعل ذلك تحسباً لو أخبره يونس انه شاهدة مع والدته نرمين.



تخبر جميلة شيري بإبلاغ مي ان أكرم لن ينال شيء من الميراث و يمكن إعطائها بعض الأموال مقابل انهاء علاقتها بأكرم، يتشاجر هشام مع شيري بسبب كشف جميلة لخطتهم، يذهب أكرم لجميلة ثائراً و مهدد بزواجه من مي و اخذ ميراثه، يطلب منه زياد ان يهدئ.



قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.



وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور «جميلة» متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.



أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

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