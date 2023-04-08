انشراح تعامل أكرم بجفاء.. الحلقة 17 من "1000 حمد لله على السلامة"

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة" والذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

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"1000 حمد الله على السلامة" الحلقة 9 .. فوقية تتهم سميحة بالعين الحاسدة

بدأت الاحداث بوصول "أكرم-الفنان محمد ثروت" لبيت "انشراح- الفنانة سماء إبراهيم" لمساعدة الدكتورة "سميحة-الفنانة يسرا" و"فوقية-الفنانة شيماء سيف" خوفاً من انشراح وتصرفها الحاد مع فوقية، تحاول سميحة المغادرة والتحجج لانشراح بتعب "سامح-الفنان آدم الشرقاوي" وتقرر انشراح الذهاب مع سميحة وللاطمئنان على سامح، تعيش الدكتورة "نيللي- الفنانة مي دياب" أجواء سعيدة في منزل سامح وتعد له بعض الطعام.



تقابل انشراح أكرم وتعامله بجفاء وتطلب فوقية من أكرم رد كرامتهم ويطلب منها ان تتحمل من اجل الميراث، تعتذر الدكتورة نيللي للممرضة عن عدم حضورها للعيادة وتؤكد لها انها تبني مستقبلها بشكل مختلف.



يتجه حماصة وعلى لمصنع "سمير- الفنان محمد محمود" ويهرولون في اتجاه "الحسيني-الفنان اوتاكا" ولكنه يهرب منهم، يسأل علي "جاكي-الفنانة ايمان السيد" عن سبب تتبعهم له، مازالت "سماح-الفنانة مايان السيد" بصحبة الضابط "حسام-الفنان أحمد عبد الوهاب" يتصل علي بسماح و ينزعج الضابط حسام من اتصاله، يحاول الضابط حسام معرفة علاقة سماح بعلي بويكا و تؤكد له سماح انه صديق، يبدوا علي حسام الغيرة.



تشتبك فوقية وسميحة وانشراح مع نيللي بسبب تواجدها في المنزل مع سامح ومشاهدتهم لها وهي تطعمه، تحكي فوقية لأكرم عن مقابلة انشراح لها وتطلب منه ابلاغ الشرطة إذا تطور الامر مع انشراح، تصرخ انشراح ويتجه اليها الجميع ولكنهم يجدون باب الغرفة مغلق، تتصل ماجي بحماصة وتطلب منه الحضور للمصنع.



تحاول سميحة الإمساك بانشراح ومنعها من الصراخ بعد معرفتها بموت جلال، تطلب سميحة من انشراح ان تخبر الجدة سوسو ان جلال توفى، ترفض انشراح بشدة و تخبرها ان الجدة سوسو تستعد لحضور فرح احد اقاربها و ليس من اللائق اخبارها بوفاة ابنها، تخبر سميحة انشراح ان سمير استغل التوكيل و باع شقتهم و تعدها انشراح بالتصدر

لسمير، يخبر الضابط حسام سميحة ان هناك شخص دائم السؤال عنهم، تنزعج سميحة و لكن حسام يطمئنها، يخبر علي بويكا سماح ان الضابط حسام معجب بها، تخبر سميحة أبنائها بمعرفة مكان الجدة سوسو.



قصة مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة"

بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلوا من المواقف الكوميدية.



مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.



أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.



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