«خلوا بالكم من بناتي».. شاهد صورة نادرة جمعت شيرين الطحان مع بناتها التوأم.. وسر آخر رسالة قبل رحيلها بلحظات!

كتب امير فتحي في السبت 8 أبريل 2023 09:50 مساءً - سيطرت على ابنتي الفنانة شيرين الطحان، حالة شديدة من الحزن، وذلك أثناء تشييع جنازة والدتهما من مسجد فاطمة الشربتلي.

في هذا السياق، انتشرت في الساعات الماضية، صور ابنتي شيرين الطحان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي استعان بها الجمهور من حسابتهما الشخصية.

بنات شيرين الطحان

عقب انتشار الصور على السوشيال ميديا، انهالت تعليقات الجمهور بالدعوات، “على أن يرزقهما الله الصبر على فراقها”، ومع إعلان خبر رحيل شيرن الطحان اتجه الكثير للسؤال عن ابنتيها من زوجها المخرج أحمد يسري، وهما طفلتين صغيرتين رحلت عنهما والدتهما بعد الصراع مع السرطان.

صورة نادرة جمعت شيرين الطحان وبناتها التوأم ووالدتها

أنجبت الفنانة الراحلة شيرين الطحان ابنتين هما «مريم» و«ميرا»، ودائما ما كنت تحدثت عن مدى خوفها وحرصها عليهما، إذ كشفت في أحد الحوارات الصحفية أنها اضطرت للابتعاد عنهما بعدما اكتشفت إصابتها بمرض بفيروس كورنا حتى لا يصيبهما مكروه.

ودومًا ما تشارك ابنتها «مريم» العديد من الصور التذكارية التي تجمعها بشقيقتها «ميرا» ووالدتها الراحلة شيرين الطحان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على عكس الابنة الأخرى التي تحاول الحفاظ على خصوصيتها.

سبب وفاة الفنانة شيرين الطحان

وعلى الرغم من إن السرطان هو بطل الرواية، إلا أن البحث عن سبب وفاة الفنانة شيرين الطحان تصدر محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة السبب الذي أودى بحياة الفنانة.

مرض شيرين الطحان الخبيث، كان أعلن عنه الدكتور خالد منتصر من قبل عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، وتسبب في دخولها العناية المركزة، قائلاً: «قلوبنا مع الإعلامية والفنانة الرقيقة شيرين الطحان، مرض السرطان ينهش بقسوة، تحتاج إلى قرار علاج على نفقة الدولة لاستخدام العلاج الموجه، كلنا أمل وفي انتظار تحقيق الطلب».

وفي نفس السياق، أكد أيضًا المخرج عمرو عابدين، عبر صفحته في موقع «فيسبوك» الأمر، قائلًا: «شيرين الطحان، واحدة من أهم المذيعات المتميزات والمجتهدات جدا في شغلها ومشهود لها بالكفاءة وحسن الخلق، شيرين تحتاج لدعواتكم الصادقة لانها ترقد حاليا في العناية المركزة وتصارع منذ سنوات المرض الخبيث».

وفاة الفنانة شيرين الطحان

ويرجع سبب وفاة الفنانة شيرين الطحان إلى إصابتها بالسرطان، فحسب ما ذكره موقعا «healhtline» و«mayoclinic» تختلف العلامات والأعراض الناتجة عن السرطان تبعًا للجزء المصاب من الجسم.

شيرين الطحان تكشف إصابتها بنقص البوتاسيوم

وخلال الشهر الماضي، كشفت شيرين الطحان في تصريحات لإحدى الصحف المحلّية، بعد نقلها للمستشفى، عن تدهور حالتها الصحية ومعاناتها من مشكلات في القلب والرئة، ونقص في مكونات الدم والبوتاسيوم.

آخر ما كتبت شيرين الطحان قبل وفاتها

منشوران بينهما أيام قلائل، كان فيهما حكمة الرحيل قبل وفاة شيرين الطحان، إذ كان آخر ما كتبته في 5 مارس 2023، نعي للفنانة شريفة فاضل، عن عمر ناهز 85 عاما، كاتبة في نعيها «وداعا أم البطل»، وسبقه بأيام قليلة، وتحديدا في 28 فبراير 2023، دعاء مقتضب كتبته شيرين الطحان جاء فيه: «اللهم أرنا خيرا وأسمعنا خيرا»، والذي تفاعل معه العشرات من أصدقائها، دون أن تعلن فيه ما تعانيه، محتفظة بآلامها الجسدية والنفسية لها ولأسرتها والمقربون، تاركة المشهد الأخير مُفعّم بالطاقة والجمال، كما اعتادها الجمهور على الشاشات.

وفاة شيرين الطحان بعد صراع مع مرض السرطان

وفجأة انطفت دعوات الشفاء بخبر وفاة شيرين الطحان، بعد صراعها مع مرض السرطان، الذي تمكّن منها، حتى صارت حبيسة غرفة العناية المركزة، التي طالبت من داخلها الجميع أن يدعو لها بالشفاء، قبل أن يسكت صوتها لأيام انتهت بوفاة شيرين الطحان التي أحزنت الجميع.

وكان آخر عمل فني شاركت فيه الفنانة شيرين الطحان، مسلسل رمضان كريم الجزء الأول، الذي أدت فيه دور هند زوجة الحناوي، وهو الدور الذي ظل عالقا في أذهان الجمهور، بعيدا عن مسيرتها الإعلامية المميزة.

الشركة المتحدة تعلن التكفل بالعلاج

استجابة إنسانية، بادرت بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ أعلنت تكفلها بعلاج الإعلامية والفنانة شيرين الطحان على نفقاتها، في مشهد إنساني لم يكتب نهايته سوى الموت، حيث انتقلت الراحلة لجوار ربها على الفور، تاركة المعركة أمام السرطان في النهاية.

وأُقيمت صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة شيرين الطحان بمسجد فاطمة الشربتلي، اليوم بعد صلاة الجمعة، ودفن الجثمان داخل مقابر العائلة.

معلومات عن شيرين الطحان

تعتبر الفنانة والإعلامية شيرين الطحان واحدة من أهم النجوم اللواتي حققن نجاحا ساحقًا في مجالات مختلفة، وتركت بصمة واضحة بأدوار أحبها الجمهور وتعلقوا بها، خاصة دورها في مسلسل «رقم مجهول»، ومسلسل «رمضان كريم» الجزء الأول، إذ جسدت زوجة المعلم حناوي، حتى رحلت عن عالمنا قبل ساعات إثر الإصابة بمرض السرطان الذي أنهى حياتها داخل أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة.

– شيرين الطحان، هي إعلامية وممثلة شهيرة ولدت في 5 يونيو عام 1976.

– تخرجت في كلية التجارة، وبدأت العمل كمقدمة برامج في قناة النيل للمنوعات.

– شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية، بينها مسلسل السبع وصايا، واسم مؤقت، ورقم مجهول.

– قدمت دورًا من أهم الأدوار الفنية، من خلال شخصية «هند» زوجة المعلم الحناوي، في الموسم الأول من مسلسل رمضان كريم عام 2017.

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