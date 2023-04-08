شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 17.. شهيرة تشترط على أكرم تطليق مى بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 17 مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، بمشهد لأكرم رفقة مي وهما يتجهان إلى منزل عائلته استعدادا لعقد قرانهما، يجد أكرم ومي العديد من الأصدقاء في انتظارهما، وتخبره والدته أنها لا توافق على زواجه من مي.

كما تخبر شهيرة أكرم أنها عرفت ماضي مي وتطلب منه الاعتذار للناس، ويؤكد لها أكرم أن جميلة مخطئه ويطلب منها أن تقف بجانبه وتوافق، فترفض شهيرة طلب أكرم، ولكن إصراره يجعلها تشترط عليه أن يطلقها بعد أسبوعين من عقد القران.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الآخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس إليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.