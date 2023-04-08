شكرا لقرائتكم خبر عن بروفيسور شرشابى.. حمزة العيلى يلفت الأنظار فى الكبير أوى 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفت الفنان حمزة العيلى الأنظار بعد تقديمه شخصية بروفيسور شرشابى فى مسلسل الكبير أوى 7 وظهوره ضيف شرف فى الحلقتين 16 و17 وهو الذى ابتكر تركيبة جديدة جعلت العترة ابن الكبير يعود إلى جسمه الطبيعى.

وعند ذهاب الكبير ودكتور ربيع له قال الكبير: "هو ده مين بالظبط مهندس ولا دكتور إيه تخصصه بالظبط" ليرد دكتور ربيع قائلا: "ولا أى حاجة ولا درس طب ولا هندسة ده خريج معهد سينما بس محب للعلم".

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.





