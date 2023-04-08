شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 2 .. منى زكى ترقص مع زوجها فى خطوبة دياب بمشهد فلاش باك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل تحت الوصاية، بطولة النجمة منى زكي، المذاع على قناتى dmc وdmc دراما، ومنصة Watch it، بمشهد فلاش باك قبل عرض التتر، بحضور "حنان" منى زكي، بصحبة زوجها على المركب الذى يملتكونه فى حفل خطوبة شقيق زوجها "صالح" دياب، وسيطرت على الأجواء مظاهر الاحتفال والرقص الذى تبادلته "حنان" مع خطيبة "صالح".

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.





