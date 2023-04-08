شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 17.. العترة يعود لجسمه الطبيعى و نجاح تركيبة البروفيسور شرشابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخذ الكبير "أحمد مكى" الدكتور ربيع "بيومى فؤاد" إلى الصحراء، خلال أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل الكبير أوى 7، لتجربة التركيبة الجديدة عليه قبل تجربتها على العترة و لكن دكتور ربيع لمح كلب و طلب من الكبير تجربة التركيبة عليه بدل منه و بالفعل نجحت التركيبة على الكلب.

وأقام جونى مؤتمر صحفى، قبل عرض مسرحيته الجديدة و الكل تصارع على سؤال العترة بعد أن ردد جونى أنه سيد سكوبار زعيم العصابة، وحضر ابن عمه بابلو سكوبار من كولومبيا ورفع الأسلحة على كل الحضور فى المؤتمر و هرب جونى و العترة و هجرس إلى الدوار.

وكان فى انتظارهم دكتور ربيع و أعطى التركيبة الجديدة للعترة و بالفعل نجحت عليه ودخل عليهم بابلو سكوبار و رجلته و لكن سيطر عليهم رجاله الكبير وهربوا.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.