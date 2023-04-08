شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام وجدي: سعيدة بنجاح "كشف مستعجل" وتعلمت من خاطر وتوتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلة درامية جديدة ظهرت من خلالها الفنانة إلهام وجدي بمسلسل "كشف مستعجل" الذي يعرض حصريًا عبر منصة watch it، ضمن السباق الدرامي الرمضاني 2023، وتعد هذه النقلة نقطة تحول جديد في مسيرة إلهام وجدي التي قدمت شخصية طبيبة في مسلسل "إيجار قديم" خارج الموسم الدرامي الرمضاني، لتعود في رمضان بشخصية "لي لي" مدربة الكيك بوكس العنيفة في إطار يميل للكوميديا.

تحدثت إلهام وجدي في تصريحات صحفية حول مشاركتها في مسلسل "كشف مستعجل" وتقديم شخصية "لي لي"، وقالت: حقيقة أشعر أنني أعمل بجانب اثنين من نجوم الكوميديا هما مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن، وتعلمت منهم كثيرا واستفدت مت خبرتهم في تقديم الكوميديا، خاصة أنها أول تجاربي في هذا الإطار، ولذلك اركز جدا معهما واستوعب مل تفصيلي صغيرة ومبرراتها.

أضافت إلهام وجدي أننا بذلت مجهود كبير جدًا في الاستعداد لشخصية "لي لي"، وقالت عن مشاهد الأكشن التي قدمتها: "الأكشن صعب جدا وحصلت على تمارين وتدريبات قاسية من أجل تقديم الشخصية بشكلها واسلوبها الذي ظهر للجمهور، والحمدلله ردود الفعل كانت إيجابية جدا، وأشعر أن الأكشن سيكون خطوتي القادمة".

أردفت إلهام أن بعض المشاهد الكوميدية التي قدمتها مع محمد عبدالرحمن الذي يقدم شخصية زوجها سهام عز الرجال كانت صعبة جدا، خاصة مشهد غرفة النوم الذي جمعهما في الحلقة الثالثة من المسلسل، وقالت: "عادة يعتمد صناع الدراما على الافيهات والايحاءات في مثل هذه المشاهد، وهو ما تجنبناه تماما لأن المنتج كريم أبوذكري دائما يضع كود أخلاقي في أعماله التي تدخل البيوت، ولذلك اعتمدت في هذا المشهد تحديدا وما شابهه من مشاهد على أنني لم أمثل ولكني اعتبرت نفسي متزوجة من شخص خفيف الظل، وقدمنا المشهد في هذا الاطار".

أردفت أن هذا المشهد لاقى إشادات واسعة جدًا من الجمهور، وقالت: "لم يحتوي المشهد على لفظ أو إيحاء ولكنه خرج بشكل كوميدي جدا".

عن عرض العمل تليفزيونيا في النصف الثاني من شهر رمضان قالت إلهام: "حقيقة لا أعرف التفرقة بين الع ض عبر منصة أو العرض التليفزيوني، وفي النهاية نقدم العمل للجمهور وما يهمني فقط أن يترك المسلسل بصمة حقيقية ويرضي الأغلبية من الجمهور الذي يشاهده سواء عبر منصة أو في التليفزيون".