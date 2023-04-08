شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 17.. البروفيسور شرشابى يساعد الكبير لعودة العترة لجسمه الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة السابعة عشر، من مسلسل الكبير أوى 7، بذهاب دكتور ربيع "بيومى فؤاد" والكبير "أحمد مكى" إلى البروفيسور شرشابى "حمزة العيلى" لمساعدتهما وإيجاد حل فى تركيبة جديدة لعودة العترة إلى جسمه الطبيعى بعد تحوله إلى رجل عجوز.

واستغل جونى الأخبار التى ترددت فى المزاريطة بمشاركة سيد سكوبار زعيم العصابة فى المسرحية وطلب من العترة بشكله الكبير أن يتقمص شخصية سيد سكوبار من أجل أن تحقق المسرحية نجاح.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.