شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة 17.. زينة تعترف بمن قام بضربها على رأسها وصدمة محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترفت الفنانة زينة خلال الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة بأن وداد "جورى بكر" زوجة شقيق الفنان محمد رمضان من قامت بضربها على رأسها، وبعد ذلك هربت، حتى لا يعرف أحد طريقها، وصدمت زينة محمد رمضان بكلامها .

وخلال الحلقة السابقة من مسلسل جعفر العمدة اتهم الفنان أحمد فهيم الفنانة مى كساب الزوجة الأولى لمحمد رمضان جعفر بخيانتها له، بعد أن شاهدها مع الفنان أحمد داش تحضنه بسبب حزنه على وفاة والدته، وقام فهيم بالتعدى عليه، واتهمها أمام الجميع بأنها تخون جعفر مع سيف.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.