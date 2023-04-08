شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 17.. سميحة وفوقية حاولا يستعينان بأكرم عشان يهربوا من انشراح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 17 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثًا متسارعة حيث استعانت فوقية والدكتورة سميحة بـ أكرم أكرم، حتى يهربوا من انشراح – سماء إبراهيم، وبالفعل جاء لهم ثروت بسيارته حتى ينقذهم ولكن انشراح ظلت معهم وذهبت معهم إلى منزل سمحية وتدور أحداث كوميدية بين انشراح والدكتورة نيللى.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.