شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 17.. يسرا تعود لمنزلها فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 17 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثًا متسارعة، حيث وصل أكرم إلى المكان الذى ترك فيه زوجته فوقيه والدكتورة سميحة، حيث طلبت منه أن يذهب للمكان الذى يمكثون فيه وهو محل الدبابة، وعلى جانب آخر أوصلت الدكتورة نيللى سامح إلى المنزل ودخلت المطبخ حتى تحضر له الطعام، خاصة أنها تكن له الحب وترغب في الزواج منه.

ومع تتابع الأحداث، وصل بويكا عنبة وصديقه إلى سمير المسيطر – محمد محمود، حتى يتمكنون من معرفة لماذا يراقب محمد محمود عائلة الدكتورة سميحة، حيث جعل ايمان السيد تتواصل معهم، وطلبت منهم ان يعملوا معهم، واتصل بويكا بسماح حتى يطمئن على شقيقها سامح، وخلال المكالمة حاول أن يلمح لها انه معجب بها، ولكنها لم تفهم ماذا يقصد، كما عادت يسرا إلى منزلها برفقة أكرم وزوجها محمد ثروت، لتجد نيللى بتأكل سامح في بقه.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.