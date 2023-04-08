شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي عبد الوهاب .. أداء صادق في مشهد وفاة والده بـ سوق الكانتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بأداء شديد التميز يحمل خبرات السنوات، قدم الممثل فتحي عبد الوهاب في مسلسل "سوق الكانتو" واحدًا من أفضل المشاهد الدرامية في مسلسلات رمضان 2023، لحظة وفاة والده "حسونة" الذي يجسد دوره حمدي هيكل.

وضمن أحداث الحلقة 16 من مسلسل "سوق الكانتو" يتوفى "حسونة" والد "رشاد" أو فتحي عبد الوهاب، بعد أن صدمته سيارة في الطريق، ويبكي فتحي عبد الوهاب لوفاة والده بشدة، ويحاول المعلم عوض تهدئته، لكنه يصرخ ملوحًا بورق "الحُجة" في يده ويقول باكيًا لكل من حوله أنه أصبح كبيرًا للسوق.

قدم فتحي عبد الوهاب المشهد بصدق شديد، فعلاقته بوالده كانت شديدة الصلة، وكان يريد رفع الظلم الذي تعرض له في الماضي بعد أن اتهمته عائلة القماش ظلما بأنه حرامي، هذه الصفة التي انتقلت إلى الابن بالتبعية وأصبح بمعروفا بـ "رشاد الحرامي".



فتحي عبد الوهاب في سوق الكانتو

الأداء اللافت للنظر من فتحي عبد الوهاب لم يتوقف عند مشهد وفاة والده، بل امتد إلى مشهده الختامي للحلقة الـ16، فبعدما سيطر على السوق وأظهر للجميع أنه يمتلك ارضيته ومحلاته ومطالبته للمعلمين الكبار بدفع الإيجارات، قال محدثا روح والده المتوفي: "مرضي يا حسونة"، بأداء متزن دون خفض قليلا من صوته العالي الذي كان يتحدث به عند مطالبته بحقه وسط أهل السوق، وناظرا إلى الأفق من حوله وكانه يتحسس روح والده.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.