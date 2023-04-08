شيرين الطحان| إقامة العزاء في مسجد المشير طنطاوي..الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتلقى أسرة الفنانة شيرين الطحان وأصدقاءها، العزاء داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والتي توفت فجر أمس السبت عن عمر يناهز الـ 47 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

تبدأ مراسم العزاء بعد صلاة العشاء في تمام الثامنة مساءً وحتى الـ 11 مساءً.

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خرج الجثمان من أحد المستشفيات الكبرى بالتجمع الخامس، وانتقل أهلها وأصدقاؤها إلى مسجد فاطمة الشربتلي لصلاة الجنازة عليه.

ولدت شيرين الطحان في يونيو 1976 بالقاهرة، بدأت رحلتها المهنية كـ مذيعها في عدد كبير من البرامج، وبعد ذلك دخلت الوسط الفني وقدمت أدوراًا مميزة جعلتها تنفرد بشصخيتها لدى جمهورها.

كان العمل السينمائي الأول لها من

خلال فيلم 45 يوم أما الراحل هشام سليم، من بطولة "عزت أبو عوف، أحمد الفيشاوي، غادة عبد الرازق"،

وتم عرضه في عام 2007.

فتحت لها السينما أبواب درامية جديدة من خلال عدد من

المسلسلات " رقم مجهول، اسم مؤقت، الركين، السبع وصايا والجزء الأول من مسلسل رمضان كريم 2017، وكان آخر مشاركة فنية لها، وقف المرض حائل دون مشاركتها في أحداث الجزء الثاني الذي يشارك في السباق الرمضاني للموسم الجاري.

وكانت شيرين الطحان تعاني من مرض السرطان منذ سنوات، ولكن حالتها الصحية شهدت تدهورا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة، وتم نقلها إلى المستشفى، وقرر الأطباء احتجازها داخل غرفة العناية المركزة".