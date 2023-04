تعاون جديد بعد 28 عاماً بين شاروخان وسلمان خان في فيلم "Tiger Vs Pathaan"

مواجهة فنية شديدة سوف تشهدها سينما بوليوود بين اثنين من أكبر نجوم الهند؛ شاروخان وسلمان خان، حيث لم يجتمع الاثنان في بطولة عمل منذ 28 عاماً من تألقهما في فيلم واحد.

الممثلان المخضرمان، وكلاهما 57 عاماً، من المقرر أن يظهرا في فيلم تجسس ضخم، بعنوان Tiger Vs Pathaan، عام 2024، من إخراج سيدهارث أناند، الذي أخرج فيلم شاروخان الأخير Pathaan، والذي أصبح أعلى فيلم باللغة الهندية ربحاً على الإطلاق بعد إطلاقه في يناير.

التأكيد على العمل الجديد لشاروخان وسلمان خان

Tiger Vs Pathaan هو جزء من امتياز شركة الإنتاج YRF Spy Universe، والتي أنتجت Pathaan،Ek Tha Tiger (2012)، وTiger Zinda Hai (2017)، كلاهما لسلمان خان.

قال مصدر في الصناعة تحدث إلى Deadline: "سيدهارث يجمع شاروخان وسلمان خان معاً في أول فيلم كامل لهما منذ فيلم Karan Arjun. كما سيحصل سيدارت على كل الدعم الذي يحتاجه لجعل Tiger Vs Pathaan أكبر فيلم أنتجته الهند على الإطلاق".

وبالانتقال إلى تويتر، شارك الناقد السينمائي تاران أدارش خبر الفيلم الضخم، حيث كتب: "نمو كبير... سلمان خان وشاروخان معاً في فيلم Tiger Vs Pathaan من إخراج سيدهارث أناند... يبدأ في يناير 2024".

أفلام جمعت قطبي بوليوود سلمان خان وشاروخان

قام الممثلان ببطولة فيلم الحركة الخيالي Karan Arjun عام 1995، لكنهما لم يظهرا في فيلم كامل معاً منذ ذلك الحين، على الرغم من أن سلمان خان ظهر كضيف في فيلم شاروخان الأخير Pathaan. في هذه الأثناء، سيكون لشاروخان أيضاً ظهور خاص في فيلم سلمان خان Tiger 3، المقرر عرضه في نوفمبر المقبل.

Karan Arjun

كان Karan Arjun أول فيلم جمع سلمان خان وشاروخان في دور البطولة معاً. حصد الفيلم 75 كرور روبية هندية في شباك التذاكر العالمي وأصبح ثاني أعلى فيلم بوليوود افتتاحاً لعام 1995.

Dushman Duniya Ka

لم يكن فيلماً لعبا فيه النجمان دوراً رائداً، حيث ظهر كلاهما في مظهر خاص. شاروخان بدور بدرو، وسلمان خان بنفسه.

Kuch Kuch Hota Hai

قام شاروخان ببطولة فيلم Kuch Kuch Hota Hai، جنباً إلى جنب مع كاجول وراني موخيرجي Kajol وRani Mukherji. عُرف حينها شاروخان باسم ملك الرومانسية، لأن الطريقة التي أدى بها في الفيلم كانت رائعة حقاً. يبدأ الفيلم بصداقة بسيطة لكنه يتحول لاحقاً إلى قصة رومانسية جادة، ولكن عندما يدخل سلمان خان في أحداث الفيلم، يصبح الأمر أكثر إثارة وتتغير القصة تماماً.

Har Dil Jo Pyar Karega

ظهر شاروخان في الفيلم كضيف، بينما كان سلمان خان وراني موخيرجي وبريتي زينتا في أدوار رئيسية. كان فيلماً رومانسياً درامياً وإعادة إنتاج الفيلم المالايالامي Chandralekha.

Hum Tumhare Hain Sanam

في هذا الفيلم اعتقد جوبال ماهيشواري (شاروخان) وجود علاقة غرامية بين زوجته رادها براجاباتي (مادهوري ديكسيت) مع سوراج خوسلا (سلمان خان)، وسرعان ما بدأت مشكلة في حياته، بينما كانت الصداقة هي التي تجمع رادها وسوراج.

Om Shanti Om

Om Shanti Om هو فيلم درامي هندي من إخراج فرح خان وشاركت في كتابته. الفيلم من إنتاج Red Chillies Entertainment. في هذا الفيلم، ظهر العديد من النجوم كضيوف في أغنية Deewangi Deewangi. شوهد سلمان خان أيضاً في تلك الأغنية في ظهور خاص.

Tubelight

Tubelight هو اقتباس من الفيلم الأمريكي Little Boy لعام 2015. لم يحقق الفيلم أداءً جيداً في شباك التذاكر ولكن القصة كانت جيدة، على الأقل حاول سلمان خان شيئاً جديداً للترفيه عن معجبيه. ظهر شاروخان أيضاً بشكل خاص بدور الساحر جوجو باشا.

Zero

على الرغم من إنتاج الفيلم بميزانية عالية، 200 كرور روبية هندية، لكنه فشل في شباك التذاكر. حصل على آراء متباينة من الجمهور ولكن الجميع أشادوا بالتأثيرات المرئية للفيلم. فازت شركة Red Chillies Entertainment بجائزة أفضل مؤثرات بصرية.

كانت هناك أغنية بعنوان Issaqbaazi، ظهر فيها شاروخان وسلمان خان. كان الأمر أشبه بظهور خاص لسلمان خان في الفيلم، لكن الجمهور استمتع كثيراً بمشاهدتهما معاً على الشاشة الفضية.

