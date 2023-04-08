شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد غزي: أبو عثمان في "رسالة الإمام" يشبهني كثيرًا ونقلة فى مشوارى الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد غزي كواليس مشاركته في مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوي، إذ أنه يجسد دور "أبو عثمان" ابن الإمام الشافعي خلال أحداث العمل، قائلاً: "كان بالنسبالي المشروع فيه حاجة مختلفة، فهو عمل تاريخي ومشروع وقصة مختلفة، وكوليس العمل مع خالد النبوي حلوة جدًا، فيها حب ومصداقية كبيرة".



مسلسل رسالة الإمام

وعن استعداده للدور، أشار إلى أنه قرأ الكثير من التفاصيل عن الإمام الشافعي، ليستطيع معرفة المزيد عن حياته الشخصية، متابعًا: "الواحد في كل شخصية بيجسدها بيحاول يديها حتة من عنده، لقيت حاجات متشابه كتير بيني وبين أبو عثمان".

وأضاف : "واللغة العربية أنا كنت بقرأ حاجات باللغة العربية كتير وخاصة في الفترة الأخيرة وكمان كان معانا مصحح لغوي في المسلسل، فكان النسبالي الموضوع سلس"، مشيرًا إلى أن الصعوبات التي واجهها في الدور أنه لم يكن يعيش في تلك الفترة، وكان يحتاج لقراءة ومعرفة المزيد عنه، لأنه يختلف كثيرًا عن الفترة الحالية.



مسلسل رسالة الإمام

كما ذكر: "بعتبر مشاركتي في ضرب نار ورسالة الإمام نقلة في مشواري الفني عشان اتعلمت منهم جدا، الشغل في الفترة اللي فاتت دي علمني كتير جدا، وأنا بحب شغلي وعايز أتعلم أكتر، حاسس إني لسا عايز أتعلم وأفضل أدرس، لأن العلم هو الحاجة الوحيدة اللي بتخلي الإنسان ودام ويحسن من نفسه، فأبواب كتيرة بتتفتحله".



مسلسل رسالة الإمام

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون ، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.