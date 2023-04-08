كتب امير فتحي في السبت 8 أبريل 2023 05:47 مساءً - شنت الإعلامية الإماراتية مريم الكعبي هجوما على ضيوف برنامج المقالب “رامز نيفر إند” مع الفنان رامز جلال، مشيرة إلى أنهم يوافقون من أجل المال على ما وصفته ب “الوضع المهين” لما يتعرضون له في البرنامج .
فكتبت مريم الكعبي في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” : “رامز في كل عام يرتفع بمستوى قهره وإذلاله وإهانته وسخريته من ضيوفه” .
تابعت: “وهو في كل مرة يهين فيها أحد ضيوفه يمرر رسالته بأنهم وافقوا ومن أجل المال أن يكونوا في هذا الوضع المهين يتمرغون في وحل الذل وسحق الكرامة وعزة النفس” .
وأضافت في تغريدة أخرى: “عارٌ وخزي أن يتحول النجوم إلى كائنات مسعورة تبيع كرامتها من أجل المال وتسويق ثقافة كل شيء قابل للبيع والشراء حتى قيمة الإنسان” .
واصلت الإعلامية الإماراتية: “عالم مجنون يسير بلا قانون، عالم تتغطى فيه الجرائم بمصطلحات يتم خلالها تجميل القبح وتحسين البشاعة” .
واختتمت مريم الكعبي قائلة: “السخرية والإهانة أصبحا ترفيهاً .. إهدار الكرامة مقلبا .. تشويه القيمة كاميرا خفية .. الابتذال والرخص والإسفاف كوميديا” .
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامية خليجية تهاجم ضيوف رامز جلال: “كائنات مسعورة تبيع كرامتها” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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