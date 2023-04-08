إعلامية خليجية تهاجم ضيوف رامز جلال: “كائنات مسعورة تبيع كرامتها”

كتب امير فتحي في السبت 8 أبريل 2023 05:47 مساءً - شنت الإعلامية الإماراتية مريم الكعبي هجوما على ضيوف برنامج المقالب “رامز نيفر إند” مع الفنان رامز جلال، مشيرة إلى أنهم يوافقون من أجل المال على ما وصفته ب “الوضع المهين” لما يتعرضون له في البرنامج .

فكتبت مريم الكعبي في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” : “رامز في كل عام يرتفع بمستوى قهره وإذلاله وإهانته وسخريته من ضيوفه” .

تابعت: “وهو في كل مرة يهين فيها أحد ضيوفه يمرر رسالته بأنهم وافقوا ومن أجل المال أن يكونوا في هذا الوضع المهين يتمرغون في وحل الذل وسحق الكرامة وعزة النفس” .

وأضافت في تغريدة أخرى: “عارٌ وخزي أن يتحول النجوم إلى كائنات مسعورة تبيع كرامتها من أجل المال وتسويق ثقافة كل شيء قابل للبيع والشراء حتى قيمة الإنسان” .

واصلت الإعلامية الإماراتية: “عالم مجنون يسير بلا قانون، عالم تتغطى فيه الجرائم بمصطلحات يتم خلالها تجميل القبح وتحسين البشاعة” .

واختتمت مريم الكعبي قائلة: “السخرية والإهانة أصبحا ترفيهاً .. إهدار الكرامة مقلبا .. تشويه القيمة كاميرا خفية .. الابتذال والرخص والإسفاف كوميديا” .