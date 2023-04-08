كتب امير فتحي في السبت 8 أبريل 2023 05:47 مساءً - أقيم مساء أمس الجمعة 7 إبريل عزاء والد الفنانة دينا الشربيني في مسجد المشير بالتجمع الخامس، والذي كان قد رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي .
وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور العزاء ومواساة الفنانة دينا الشربيني في وفاة والدها، فجاء من بينهم: محمد ممدوح، شيرين رضا، شريف منير، أشرف زكي، خالد سليم، هند صبري، هاني رمزي .
كما تواجدت الفنانة إسعاد يونس والتي ظهرت وهي تسير مستندة على عكاز، بالإضافة إلى الفنانين: كريم عبد العزيز، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، أيتن عامر، أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد .
وشارك في العزاء أيضا المخرج محمد سامي وأحمد زاهر والموسيقار هاني مهنا وابنته هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح وهشام ماجد وأحمد السعدني والسيناريست تامر حبيب وياسمين صبري وغيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر نجوم الفن في عزاء والد الفنانة دينا الشربيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.