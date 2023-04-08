نجوم الفن في عزاء والد الفنانة دينا الشربيني

كتب امير فتحي في السبت 8 أبريل 2023 05:47 مساءً - أقيم مساء أمس الجمعة 7 إبريل عزاء والد الفنانة دينا الشربيني في مسجد المشير بالتجمع الخامس، والذي كان قد رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي .

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور العزاء ومواساة الفنانة دينا الشربيني في وفاة والدها، فجاء من بينهم: محمد ممدوح، شيرين رضا، شريف منير، أشرف زكي، خالد سليم، هند صبري، هاني رمزي .

كما تواجدت الفنانة إسعاد يونس والتي ظهرت وهي تسير مستندة على عكاز، بالإضافة إلى الفنانين: كريم عبد العزيز، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، أيتن عامر، أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد .

وشارك في العزاء أيضا المخرج محمد سامي وأحمد زاهر والموسيقار هاني مهنا وابنته هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح وهشام ماجد وأحمد السعدني والسيناريست تامر حبيب وياسمين صبري وغيرهم .