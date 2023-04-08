شكرا لقرائتكم خبر عن بداية قوية وأحداث مثيرة للجدل تنتظرنا في تحت الوصاية لـ منى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل تحت الوصاية بداية قوية، وهذا ما كان متوقعًا من نجمة كبيرة بحجم منى زكى، خاصة أن الدعاية الخاصة بالعمل وضعته تحت "الميكروسكوب"، بسبب "لوك" منى زكى الذى ظهرت به في برومو المسلسل، والذى أثار موجة جدل كبيرة، كانت في اعتقادى في صالح مسلسل تحت الوصاية.



تحت الوصاية

كما أن عودتها بعد غيابها عن الموسم الرمضانى الماضى، بعد تقديمها مسلسل لعبة نيوتن، خلال الموسم الرمضانى 2021، الذى أثار الجدل أيضًا، وحقق نجاحًا كبيرًا، يؤكد على تأنى منى زكى واختيارها لأدوارها بعناية.

مسلسل تحت الوصاية اجتمعت بعد كثير من العناصر الفنية المميزة التي تؤكد على عمل فنى متكامل منذ بدايته، خاصة مع حالة "الخوف"، و "الغموض"، التي تلتف حول "حنان" الشخصية التي تقدمها منى زكى في المسلسل، والتي اظهرتها بشكل قوى مع بداية أحداث المسلسل، من خلال محاولات "إسكاتها" المستمر لابنها، خلال حديثه عن حياتهم قبل وصولهم إلى دمياط.



تحت الوصاية

كما أن ظهور دياب، الذى يلعب شخصية صالح خلال مسلسل تحت الوصاية، بـ قوة منذ بداية أحداث المسلسل، يكشف عن وجود مشاكل كبيرة، والتي بدأتها حنان بعد "أخذها" للمركب الخاص بزوجها المتوفى دون إتفاق.

الموسيقى التصويرية لـ الموسيقة السورية ليال وصفة تحمل طابع مختلف وهادئ، ومشوق في نفس الوقت، مما أعطى للحلقة الأولى من العمل رؤية خاصة، مع كادرات مدير التصوير بيشوى روزفلت التى تعبر عن احساس الشخصيات بشكل كبير.



تحت الوصاية

وبما أن مسلسل تحت الوصاية يتكون من 15 حلقة، فـ بالتالى ستكون الأحداث سيرها سريع، مما سيشوق متابعى العمل أكثر وأكثر مع سير الحلقات والأحداث.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.