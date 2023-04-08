شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ ينتهى من تسجيل أغنية "أنا الهيرو" ويطرحها قبل العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم طارق الشيخ من تصوير أغنية جديدة تحمل اسم "أنا الهيرو" من كلمات إبراهيم الشناوى وألحان خالد سلطان وتوزيع أشرف البرنس، ومن المقرر طرحها قبل العيد بأيام قليلة على جميع المنصات، وتحمل عددًا من المفاجآت.

وطرح مؤخرًا النجم طارق الشيخ دعاء جديدًا يحمل اسم "اللهم أجبرني" بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، ويقول اللهم إنى أعوذ بك من اليأس ونفاد الصبر، واملأ قلبنا إيمانًا بك وتكالى عليك، وأرضينا بما كتبته لنا، وكن معنا وأغنينا بك.

وكشف مؤخرًا النجم طارق الشيخ تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سيارة وخضوعه لعملية جراحية قائلاً في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الحمد لله خرجت من المستشفى وحالتى مستقرة، وأشكر كل من قام بالاطمئنان عليا والاتصال بى، والحمد لله كل اللى يجيبه ربنا كويس.

وكان قد تعرض طارق الشيخ لحادث سيارة نقل على اثرها في إحدى المستشفيات، وخضع لعملية جراحية في قدمه .

وطرح مؤخرًا طارق الشيخ أغنيته الجديدة بعنوان "ماتستغربش حاجة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع التطبيقات الموسيقية ومحطات الراديو، والأغنية من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقي أشرف البرنس، وتعد هذه الأغنية ضمن أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "ودونى البحر" والذى يقوم بطرح أغنياته على فترات.

فى أغنية "متستغربش حاجة" يوجه طارق الشيخ رسالة دعم لكل إنسان تعرض للخيانة من أقرب الناس إليه، وينصحه بألا يسمح لليأس أن يرافقه في وحدته، وأن يكون مستعدا للطعن والغدر من أصحاب العشرة، وألا يتعجب ويعيش فى صدمة، من هذه التصرفات والسلوكيات، وألا يثق كثيرا فيمن حوله فلا يوجد مستحيل.